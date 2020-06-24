В Милане самый высокий коэффициент смертности

Среда, 24 Июнь 2020 Италия

В Милане самый высокий коэффициент смертности

Коэффициент смертности носителей коронавируса в итальянской провинции Ломбардия (Милан) оказался самым высоким в стране - 18%.

В регионе Венето (Венеция) коэффициент составил 10%, в других регионах северной Италии, в частности, в Лигурии (Генуя) и Эмилье-Романье (Болонья) — от 14% до 16%, такие данные были представлены в отчете местных властей, опубликованном в среду, 24 июня.
В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 23 июня, умерли 34 675 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 18 (днём ранее - на 23). Выздоровели 184 585 человек, за день этот показатель увеличился на 1159 (днем ранее - на 533). Число подтвержденных носителей выросло на 122 (днем ранее - на 221). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 238 833. В настоящее время заражены 19 573 человека - на 1064 меньше, чем днем ранее.

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