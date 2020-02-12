В минздраве Италии уверены, что в стране нет коронавируса

Среда, 12 Февраль 2020 Италия Италия

В минздраве Италии уверены, что в стране нет коронавируса

Угрозы распространения коронавируса по территории Италии нет, заявил журналистам во вторник, 11 февраля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

В Италии было выявлено три случая заражения, но во всех ситуациях были проверены возможные контакты, и риска распространения инфекции нет, полагают в минздраве.

Ранее власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года. В аэропортах страны уже проводятся проверки для всех пассажиров международных рейсов, в ближайшее время они будут проводиться и в отношении пассажиров внутренних рейсов, пишет regnum.ru.

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