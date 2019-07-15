В Москве состоялся Большой Фестиваль Италии

В московском саду «Эрмитаж» проходит третий Большой фестиваль Италии.

Настроение здесь создают музыканты, стендаперы и диджеи. Открыли фестиваль невероятные уличные знаменосцы. Конечно, самой посещаемой станет площадка Piazza del Gusto, пишет iz.ru.

На стилизованной улочке расположились уютные ресторанчики и кафе. На кулинарных мастер-классах можно узнать рецепты авторских блюд. А еще — разгадать истинное значение итальянских жестов и популярных фраз. Гости фестиваля могут спланировать свое путешествие в Италию. А также воспользоваться специальными предложениями от туристических компаний.