В Москве состоялся Большой Фестиваль Италии

Понедельник, 15 Июль 2019 Италия Италия

В Москве состоялся Большой Фестиваль Италии

Окунуться в атмосферу этой красивой страны, не выезжая из столицы.

В московском саду «Эрмитаж» проходит третий Большой фестиваль Италии.

Настроение здесь создают музыканты, стендаперы и диджеи. Открыли фестиваль невероятные уличные знаменосцы. Конечно, самой посещаемой станет площадка Piazza del Gusto, пишет iz.ru.

На стилизованной улочке расположились уютные ресторанчики и кафе. На кулинарных мастер-классах можно узнать рецепты авторских блюд. А еще — разгадать истинное значение итальянских жестов и популярных фраз. Гости фестиваля могут спланировать свое путешествие в Италию. А также воспользоваться специальными предложениями от туристических компаний.

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