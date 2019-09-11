В начальной школе Турина сформированы два первых класса без итальянцев

Среда, 11 Сентябрь 2019 Италия Италия

В начальной школе Турина сформированы два первых класса без итальянцев

В одной из начальных школ Турина сформированы два первых класса, в которых нет ни одного этнического итальянца.

Школа располагается в районе города, где доля мигрантов особенно высока, пишет regnum.ru.

Доля мигрантов среди учащихся начальных школ доходит до 60%, чаще всего это выходцы из Румынии, Китая, Марокко и Молдавии, отметили представители местных властей.

Все дети, которые будут учиться в этих двух первых классах, посещали занятия в детском саду, представители местного управления образования заявили, что из них «сделают итальянских граждан во всех смыслах этого слова».

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