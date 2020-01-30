В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания. Как сообщает в четверг канал Rai News24, муж и жена помещены в санитарный изолятор на судне.

По его данным, у туристов обнаружили повышение температуры и респираторные проблемы.

Пара поднялась на борт лайнера, совершающего круиз по Средиземноморью, несколько дней назад в Савоне. До этого 25 января они прибыли в миланский аэропорт Мальпенса. В Чивитавеккью уже отправилась группа медиков для проведения теста на наличие у них коронавируса нового типа, пишет ТАСС.

Остальным пассажирам лайнера пока не разрешено сойти на берег.