В правящей партии Италии обещают сменить руководство Центробанка

Вторник, 12 Февраль 2019 Италия Италия

В правящей партии Италии обещают сменить руководство Центробанка

«Движение 5 звезд» обещает разорвать «кровосмесительную связь» политиков и финансистов.

Правительство Италии намерено сменить руководителей Центробанка страны, сообщили во вторник, 12 февраля, руководители одной из двух правящих партий — «Движение 5 звезд» в своем официальном блоге в Twitter.

У правительства есть такие полномочия, и оно не побоится ими воспользоваться, заявили представители «Движения». Действующие руководители ЦБ несут ответственность за финансовые проблемы последних лет, прежде всего за увеличение числа обманутых вкладчиков разорившихся банков, считают в партии.

Государство вновь станет гарантом сохранности вкладов и разорвет «кровосмесительную связь» политиков и финансистов, сказано в заявлении.

Ранее в Еврокомиссии призвали правительство Италии сохранить независимость ЦБ. Наблюдатели связывают конфликт между правительством и банком с желанием министров продать часть золотого запаса, пишет regnum.ru.

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