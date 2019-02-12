В правящей партии Италии обещают сменить руководство Центробанка

Правительство Италии намерено сменить руководителей Центробанка страны, сообщили во вторник, 12 февраля, руководители одной из двух правящих партий — «Движение 5 звезд» в своем официальном блоге в Twitter.

У правительства есть такие полномочия, и оно не побоится ими воспользоваться, заявили представители «Движения». Действующие руководители ЦБ несут ответственность за финансовые проблемы последних лет, прежде всего за увеличение числа обманутых вкладчиков разорившихся банков, считают в партии.

Государство вновь станет гарантом сохранности вкладов и разорвет «кровосмесительную связь» политиков и финансистов, сказано в заявлении.

Ранее в Еврокомиссии призвали правительство Италии сохранить независимость ЦБ. Наблюдатели связывают конфликт между правительством и банком с желанием министров продать часть золотого запаса, пишет regnum.ru.