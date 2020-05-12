В ресторанах Италии отодвинут столы на два метра друг от друга

Ранее предполагалось, что для баров и ресторанов «вторая фаза» начнется 1 июня, в настоящее время рассматривается возможность более раннего возобновления деятельности — с 18 мая, пишет regnum.ru.

В числе новых правил — дистанция в два метра между столиками, наполняемость помещения из расчета 4 квадратных метра на человека, обслуживание клиентов только по предварительным заказам, обязательное наличие санитайзеров в заведениях, использование всеми работниками масок и перчаток.