В ресторанах Италии отодвинут столы на два метра друг от друга

Вторник, 12 Май 2020 Италия Италия

В ресторанах Италии отодвинут столы на два метра друг от друга

Высший институт здравоохранения Италии и руководители профсоюзов во вторник, 12 мая, согласовали правила работы заведений общественного питания во время «второй фазы» борьбы с эпидемией.

Ранее предполагалось, что для баров и ресторанов «вторая фаза» начнется 1 июня, в настоящее время рассматривается возможность более раннего возобновления деятельности — с 18 мая, пишет regnum.ru.

В числе новых правил — дистанция в два метра между столиками, наполняемость помещения из расчета 4 квадратных метра на человека, обслуживание клиентов только по предварительным заказам, обязательное наличие санитайзеров в заведениях, использование всеми работниками масок и перчаток.

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