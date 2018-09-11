В Риме назвали антироссийские санкции бессмысленными

Итальянский министр отметил, что в будущем году, в мае, появится историческая возможность поменять расстановку сил в Европейском союзе, а также отношения с Россией.

«Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла», - заявил Сальвини.