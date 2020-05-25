В Риме открываются библиотеки: сдаваемые книги отправят на карантин

Передает Sky в понедельник, 25 мая.

Предусмотрен ряд ограничительных мер, которые касаются как посетителей (в том числе ограничение количества людей в залах), так и самих книг (возвращаемые издания будут отправляться на карантин).

На первом этапе будет открыто 12 библиотек, они будут работать три дня в неделю по четыре часа. Читальные залы будут закрыты — книги можно будет взять только домой, пишет regnum.ru.