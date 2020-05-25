В Риме открываются библиотеки: сдаваемые книги отправят на карантин

Понедельник, 25 Май 2020 Италия Италия

В Риме открываются библиотеки: сдаваемые книги отправят на карантин

26 мая возобновят работу римские библиотеки.

Передает Sky в понедельник, 25 мая.

Предусмотрен ряд ограничительных мер, которые касаются как посетителей (в том числе ограничение количества людей в залах), так и самих книг (возвращаемые издания будут отправляться на карантин).

На первом этапе будет открыто 12 библиотек, они будут работать три дня в неделю по четыре часа. Читальные залы будут закрыты — книги можно будет взять только домой, пишет regnum.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)