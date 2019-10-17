В Риме вручена Международная Пушкинская Премия-2019

Эта награда, названная в честь родоначальника современной русской литературы (итал. Premio Internazionale Pushkin), учреждена в 2014 году в Риме культурной Ассоциацией «Друзья Великой России», общественными деятелями Юлией Базаровой и Паоло Драгонетти де Торрес Рутили с целью популяризации русского языка и культуры в Италии. Премия вручается представителям искусства, чьи работы доказывают преемственность и близость двух культур.

«Если другие премии, связанные с именем поэта - исключительно литературные, то мы расширили контекст, ведь Италия продолжает оставаться источником вдохновения для многочисленных российских писателей, музыкантов и художников, - говорит соучредитель премии Юлия Базарова. - Связь двух культур несомненна. Мы строим между ними «культурные мосты», а подобные мероприятия являются отличной возможностью для ознакомления итальянцев с многогранностью русской души».

В 2014 году единственным лауреатом первой Международной Пушкинской Премии стала итальянская поэтесса Антонелла Анедда. С момента своего дебюта («Зимние резеденции»,1992) она считается одним из самых оригинальных поэтов современной Италии, а вдохновили ее произведения Александра Александровича Блока, Осипа Эмильевича Мандельштама и Марины Ивановны Цветаевой.

Лауреатами второй премии 2017 года в номинациях «Искусство», «Научные работы» и «Литература» стали официальная художница Ватикана Наталья Царькова, итальянская литературовед Алессандра Карбоне, получившая премию за свою научную работу о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова и руководитель представительства ТАСС в Италии и Ватикане (1991-2018) Алексей Михайлович Букалов за серию работ, в том числе «Пушкинская Италия». Организаторы, лауреаты, гости, члены жюри и почетного комитета почтили память А.М. Букалова, внесшего весомой вклад в развитие двусторонних итало-российских отношений, минутой молчания.

В 2019 году лауреатом премии в номинации «Литература» стал профессор и русский переводчик итальянской поэзии, почетный доктор Римского университета «Ла Сапиенца» Евгений Михайлович Солонович, автор многочисленных переводов лирики Данте, Петрарки и римских сонетов Джузеппе Джоакино Белли. Лауреатом Премии в номинации «Искусство» за дилогию «Пушкинская Италия» стала режиссер и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Галина Михайловна Евтушенко. Третий лауреат Эмилио Мари, научный сотрудник Университета международных исследований в Риме, получил премию в номинации «Научные работы» за книгу «Из деревни в город. Ландшафт и народная культура Петербурга, 1830-1917». Туристическое агентство «Москоу Навигатор», партнер Ассоциации «Друзья Великой России», организует для лауреата поездку в Москву, а Ассоциация окажет поддержку в организации презентации его произведения в престижном Московском Государственном Университете (МГУ).

В номинации «Неизвестный поэт» был удостоен награды «Cборник стихотворений» Марии Летиции Де Симоне (1961-2016), которую получил супруг поэтессы. Также были

награждены переводчица Элиана Стендардо за стихотворение «Дерево в ноябре» и профессор Альберто Дионизи за стихотворение «Сон».

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Приветственное слово в поддержку Международной Пушкинской Премии прислал специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швыдкой. В торжественной церемонии вручения премии, состоявшейся 10 октября 2019 г., принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Италии и в Республике Сан Марино Сергей Сергеевич Разов. В своем выступлении посол подчеркнул, что несмотря на международную нестабильность культурные и образовательные связи между Россией и Италией продолжают успешно развиваться благодаря обменам в сфере искусства и образовательных учреждений.

В Почетный Комитет Премии 2019 года вошли секретарь Министерства иностранных дел (1997-2001, 2004-2005) президент Института внешней торговли (2005-2011) Умберто Ватани, потомок великого поэта Александра Сергеевича Пушкина Михаил Воронцов-Вельяминов, профессор и ректор римского университета «Ла Сапьенца» Антонелло Фолко Биаджини, президент Объединенной Федерации Писателей Италии Натале Антонио Росси, кинопродюсер Роберто Бесси, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Михайлович Некрасов, первый секретарь Правления Московской городской организации Союза писателей России Максим Замшев и заместитель главного редактора «Литературной газеты» Леонид Колпаков.

В состав жюри премии вошли известный литературный критик, президент Премии профессор Арналдо Коласанти, знаменитый итальянский поэт Элио Пекора, руководитель Итальянского института культуры в Москве (2015-2019) Ольга Страда, профессор русского языка и литературы Пизанского и Римского университетов Стефано Гарцонио и Клаудия Скандура, журналистка итальянского канала «РАЙ 1» (1980-2011) Мариу Сафиер, основательница издательского дома «Воланд» Даниела Де Сора, итальянская поэтесса Габриэла Сика, Маттео Кьявароне, издательский дом «Энсамбль» и поэтесса Наталья Степанова.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ И ПАРТНЕРЫ

Среди почетных гостей присутствовали дипломатический советник Президента Итальянской Республики (2013-2015) и посол Суверенного Военно-монашеского Ордена Мальты в Ватикане Антонио Дзанарди Ланди и Священный Алексий Максимов, церковь Святой мученицы Екатерины в Риме.

Премия 2019 года официально была поддержана и получила патронат Посольства Российской Федерации в Италии, Римской городской Мэрии, Российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ, Университета «Ла Сапьенца», Объединенной Федерации Писателей Италии (О.Ф.П.И.), Фонда им. Алберики Фило делла Торре, Университета г. Пизы, Координационного совета ассоциаций российских соотечественников (КСАРСИ), а также патронат и финансовую поддержку фонда «Русский мир».

Партнерами Международной Пушкинской Премии 2019 года стали компании «Эвэнти-Роум» и «Партечипацьоне С.С. ЛЛЧ», ресторан «Красный Квадрат», гастрономический

партнер «Ла Формаджерия» Франческо Лорети, итальянское винодельческое производство «Ганча», винный магазин «Тримани», российский производитель крепких напитков «Русский Стандарт», типография «ГоуПринт», отель «Фонтебелла Пэлас» г. Ассизи и волонтерская организация «Красный тюльпан».

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

На открытии церемонии на Капитолийском холме прозвучали гимны двух стран в исполнении представителей Государственной Полиции Италии, а также известные и всеми любимые русские песни, такие как «Калинка-малинка» и «Очи черные», и неаполитанская песня«O Sole Mio», покорившая весь мир и способная задать правильное настроение любому мероприятию.

Заслуженный артист Российской Федерации Аким Салбиев и известная итальянская актриса Элена Руссо своим эмоциональным чтением стихотворения «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» тронули сердца гостей, доказав в очередной раз, что поэзия преодолевает все языковые границы.

Завершилась церемония под звуки «Цветочного вальса» в исполнении квартета «Келис». Всем лауреатам были вручены медали, дипломы Премии и букеты цветов за вклад в культурное развитие двух стран, а также Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина любезно предоставил подарки для некоторых членов Почетного комитета.

Ирина Раскина