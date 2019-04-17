В школах Италии все меньше учеников

Среда, 17 Апрель 2019 Италия Италия

В школах Италии все меньше учеников

Подписать пакт «план Маршалла» предложено всем политическим партиям страны.

Руководители итальянского Форума семей считают, что стране нужен «план Маршалла» и общенациональный пакт поддержки рождаемости из-за критической демографической ситуации, передает Il Primato Nazionale во вторник, 16 апреля.

Резкое уменьшение количества школьников показывает, насколько серьезной является проблема, очень скоро она начнет проявляться в системах здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения, отметили руководители Форума.

Подписать пакт предложено всем политическим партиям страны, пишет regnum.ru.

Ранее министр образования Марко Буссетти сообщил, что за последние пять лет число учащихся в начальных школах сократилось на 10% (на 10 тысяч человек), в средних школах — на 8%, в высших учебных заведениях — на 2%.

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