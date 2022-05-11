В Турине стартовал музыкальный конкурс Евровидение

Среда, 11 Май 2022 Италия Италия

В Турине стартовал музыкальный конкурс Евровидение

Первый полуфинал 66-го международного музыкального конкурса «Евровидение» стартовал в пригороде итальянского города Турина.

Первый полуфинал 66-го конкурса Евровидение стартовал в королевском дворце Венария, который расположен в пригороде итальянского Турина.

Италия получила право на проведение конкурса благодаря победе группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в прошлом году. Евровидение вернулось в Италию после более чем 30-летнего перерыва.
В конкурсе участвуют представители 40 стран – Россия в этом году представлена не будет. В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в фестивале. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".

Финал конкурса состоится 14 мая, до него 10 мая и 12 мая пройдут два полуфинальных раунда, в которых примут участие 35 исполнителей. Страны, занявшие в прошлом году первые пять мест, — Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания — получили право участия в финале «Евровидения», минуя отбор.

Зрители стран-участниц будут голосовать за любого из понравившихся исполнителей, кроме исполнителей, представляющих их страну. Граждане России в этом году право на голосование не получили, так как оно возможно лишь из стран — участников конкурса.

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