В Турине стартовал музыкальный конкурс Евровидение

Первый полуфинал 66-го конкурса Евровидение стартовал в королевском дворце Венария, который расположен в пригороде итальянского Турина.

Италия получила право на проведение конкурса благодаря победе группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в прошлом году. Евровидение вернулось в Италию после более чем 30-летнего перерыва.

В конкурсе участвуют представители 40 стран – Россия в этом году представлена не будет. В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в фестивале. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".

Финал конкурса состоится 14 мая, до него 10 мая и 12 мая пройдут два полуфинальных раунда, в которых примут участие 35 исполнителей. Страны, занявшие в прошлом году первые пять мест, — Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания — получили право участия в финале «Евровидения», минуя отбор.

Зрители стран-участниц будут голосовать за любого из понравившихся исполнителей, кроме исполнителей, представляющих их страну. Граждане России в этом году право на голосование не получили, так как оно возможно лишь из стран — участников конкурса.