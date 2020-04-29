В условиях карантина число преступлений в Италии снизилось втрое

Среда, 29 Апрель 2020 Италия Италия

В условиях карантина число преступлений в Италии снизилось втрое

В марте 2020 года в Италии было совершено втрое меньше преступлений, чем в аналогичный период 2019 года - 68 тысяч против 203 тысяч.

Об этом сообщили в руководстве национальной полиции в среду, 29 апреля.

В условиях карантина (объявленного в марте сначала в отдельных регионах, а потом и по всей стране) количество убийств снизилось на 71%, краж - на 72%, изнасилований - также на 72%. Менее значительным оказалось снижение числа преступлений, связанных с распространением наркотиков (их количество сократилось на 46%), пишет regnum.ru.

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