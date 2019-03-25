В южно-итальянской области Базиликата пройдут областные выборы

Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в итальянской области Базиликата, где в воскресенье избирали президента региона и членов областного совета, свидетельствуют первые данные подсчета голосов, которые в ночь на воскресенье передал телеканал Rainews24.

Согласно предварительным результатам, победу на выборах одерживает кандидат от коалиции правоцентристских партий, бывший генерал Финансовой гвардии Вито Барди, который заручается поддержкой 41,6% избирателей. Его ближайший преследователь, кандидат от блока левоцентристов фармацевт Карло Треротола, имеет 33,2% голосов, пишет РИА Новости.

Особое внимание к Базиликате приковано в связи с тем, что голосование в этой области на юге Италии является последним перед выборами в Европейский парламент в конце мая.

Местные СМИ и политические наблюдатели в связи с первыми итогам выборов в один голос говорят об очередной победе правоцентристов на региональном уровне и очередном поражении "Движения 5 звезд", которое составляет правительственную коалицию с партией "Лига", входящей в блок правоцентристских сил. Кандидат от "Д53", предприниматель Антонио Маттиа пока имеет около 20% голосов, что дает итальянским изданиям повод говорить о "свободном падении" рейтингов популистского движения.

В конце февраля кандидат от коалиции правоцентристов Кристиан Солинас победил на выборах в автономной области Сардиния. На состоявшихся в начале февраля аналогичных выборах в области Абруццо убедительную победу также одержала коалиция правоцентристских сил.