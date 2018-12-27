В зимние праздники Италию посетят 6,3 миллиона туристов

Четверг, 27 Декабрь 2018 Италия Италия

В зимние праздники Италию посетят 6,3 миллиона туристов

Быстрее всего будет расти туристический поток на горные курорты страны.

По прогнозам экспертов, в рождественские и новогодние праздники Италию посетят около 6,3 миллиона иностранных туристов, сообщает в среду, 26 декабря, информагентство Ansa со ссылкой на данные отраслевых объединений.

Быстрее всего будет расти туристический поток на горные курорты страны, отмечают специалисты. В числе стран и регионов, откуда быстрее всего увеличивается поток туристов — Австралия, Новая Зеландия, Швейцария и Ближний Восток, пишет regnum.ru.

В свою очередь праздновать Рождество и Новый год за пределами собственной страны будут около 4,4 миллионов туристов, предполагают эксперты.

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