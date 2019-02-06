Валерий Гергиев получил орден Звезды Италии

Церемония награждения прошла в пятницу в посольстве республики в Москве.

"Вручая этот орден, Италия хочет выразить признательность маэстро за его вклад в развитие культурных связей между нашими странами, - сказал посол в Москве Паскуале Терраччано на церемонии награждения. - В то время как другие возводят стены между собой, маэстро смело можно назвать строителем мостов между культурами Италии и России".

Посол обратил внимание на то, что важность этого события подчеркивает присутствие главы Сената Италии Марии Элизабетты Альберти Казеллати, которая находится в Москве с официальным визитом, пишет euromag.ru.

"Я очень рада вручить Валерию Гергиеву эту награду за вклад в развитие отношений двух стран", - сказала она. Сенатор заметила, что музыка - это уникальный инструмент диалога.

"Маэстро Гергиев без всякого сомнения является ближайшим другом Италии", - добавила Альберти Казеллати.

Гергиев, в свою очередь, подчеркнул, что награждение для него - большая честь. "Я безмерно благодарен и тронут, - сказал он. - Наши страны имеют глубинные связи, мы в России не перестаем восхищаться громадным культурным богатствам и наследию Италии". "Я уверен, что никакие политические кризисы не изменят отношения между нашими странами", - отметил маэстро.