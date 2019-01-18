Ведущую газету Италии подозревают в антигосударственной деятельности

Пятница, 18 Январь 2019 Италия Италия

Ведущую газету Италии подозревают в антигосударственной деятельности

Сенатор от правящей партии утверждает, что ведущее либеральное издание «использовали в качестве оружия» для падения правительства.

Итальянской сенатор от правящего «Движения 5 звезд» Элио Ланнутти направил в прокуратуру Милана парламентский запрос с просьбой проверить некоторые публикации ведущей газеты страны Corriere della Sera, передает regnum.ru.

1 ноября 2018 года в разгар споров между Еврокомиссией и правительством Италии о параметрах бюджета страны в Corriere была опубликована статья за подписью заместителя главного редактора, в которой утверждалось, что решение о введении санкций в отношении Италии уже принято, что не соответствовало действительности, отметил Ланнутти.

Эти и некоторые другие утверждения, появившиеся в Corriere позже, в частности о вероятной отставке министра экономики или о том, что «правительство создает финансовый стресс», свидетельствуют о том, что ведущее либеральное издание «использовали в качестве оружия» для обрушения итальянских биржевых котировок и падения правительства по греческому сценарию, добавил сенатор.

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