Венеция вводит налог для «однодневных» туристов

Четверг, 22 Декабрь 2022 Италия

Венеция вводит налог для «однодневных» туристов

С января 2023 года Венеция станет первым городом в мире, который будет взимать плату за посещение.

Деньги придется заплатить всем туристам, которые приедут в город на один день и не останутся на ночлег. Так мэрия хочет защитить город от разрушения, пишет «Европульс». О своем намерении ввести плату за въезд в город с «однодневных» туристов мэрия объявила еще в 2019 году. Однако разработка системы оплаты заняла больше времени, чем планировалось.

С туристов будут взимать от трех до десяти евро: цены будут варьироваться в зависимости от количества посетителей — чем больше туристов, тем выше стоимость входа.
Налог можно будет оплатить через специальный сайт, после чего посетителю отправят QR-код, который нужно будет предъявить по первому требованию. Неплательщикам придется заплатить штраф в 300 евро.

Новый налог не нужно будет платить детям до шести лет и людям с ограничениям по здоровью.

Ежегодно город с населением 55 тысяч человек принимает 30 миллионов туристов. Потоки людей оставляют в Венеции мусор, а также увеличивают уровень шумового и светового загрязнения. Все это не только доставляет дискомфорт местным жителям, но и наносит вред культурному и архитектурному наследию города.

В Венеции уже давно пытаются спасти город от разрушений, вызываемыми миллионами туристов. Например, круизные лайнеры уже не заплывают в центр Венеции.

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