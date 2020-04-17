Весна 2020 года в Италии стала самой засушливой за 60 лет

Пятница, 17 Апрель 2020 Италия Италия

Весна 2020 года в Италии стала самой засушливой за 60 лет

Нынешняя весна в Италии стала самой засушливой за 60 лет.

Об этом передает Agenzia Italia в четверг, 16 апреля, со ссылкой на исследование Meteo Expert.

С января 2020 года к настоящему времени выпало лишь чуть более половины обычного объема осадков, пишет regnum.ru.

Особенно серьезна проблема в северных регионах страны, однако так или иначе она касается всех итальянских провинций, добавили эксперты. Они отмечают, что сельскому хозяйству страны будет непросто справиться с двойным ударом «коронавирусных» ограничений и засухи.

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