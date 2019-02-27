Вход в музеи Италии будет бесплатным 20 дней в году

Среда, 27 Февраль 2019 Италия Италия

Вход в музеи Италии будет бесплатным 20 дней в году

«Музейная неделя» с бесплатным входом пройдет 5–10 марта.

Вход в государственные музеи Италии будет бесплатным для посетителей 20 дней в году, заявил во вторник, 26 февраля, министр по делам культурного наследия Альберто Бонизоли, передает regnum.ru.

Вход будет бесплатным в течение «музейной недели» между 5 и 10 марта, в первые воскресенья месяцев с октября по март, а также еще в течение восьми дней, которые выберут руководители каждого из музеев.

В 2018 году власти страны отменили бесплатный вход в музеи по воскресеньям, заявив, что это правило приносит итальянской культуре имиджевую выгоду, но экономической возможности сохранять его больше нет.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья