Вице-премьер Италии поддержал движение «желтых жилетов»

Он призвал демонстрантов не сдаваться и добавил, что в Италии следят за происходящими акциями французских граждан.

«Желтые жилеты, не сдавайтесь! Из Италии мы следим за вашей борьбой с первого дня вашего появления. Мы знаем, что питает ваш дух и почему вы решили выйти на улицы, чтобы заставить вас услышать», — говорится в обращении политика на сайте «Движения пяти звезд».

Он добавил, что движение готово поддержать протестующих «в случае необходимости», пишет russian.rt.com.

Также право на протесты граждан Франции поддержал итальянский министр внутренних дел, вице-премьер Маттео Сальвини, пишет The Telegraph. При этом он подчеркнул, что выступает против насилия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Желтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.

Во Франции восьмую неделю подряд продолжаются акции протестов «желтых жилетов».