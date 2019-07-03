Вице-премьер Италии соболезнует гибели российских подводников

Среда, 03 Июль 2019 Италия Италия

Вице-премьер Италии соболезнует гибели российских подводников

Сальвини выразил президенту России и родственникам погибших подводников свои искренние соболезнования по факту трагической гибели моряков.

Об этом Сальвини сообщил 2 июля на своей странице в Twitter.

«Я выражаю свою самую искреннюю поддержку, сочувствие и солидарность с президентом Путиным и с семьями 14 моряков, погибших при пожаре, произошедшем на российском глубоководном аппарате», — написал Маттео Сальвини.

Как сообщало, 1 июля на Северном флоте при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате трагически погибли 14 моряков-подводников Военно-морского флота, пишет regnum.ru.

ЧП произошло во время изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

Расследование инцидента контролирует главнокомандующий Военно-морским флотом, о его результатах министр обороны Шойгу докладывает лично президенту РФ Владимиру Путину.

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