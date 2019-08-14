Вице-премьеру Италии пригрозили штрафом в 250 тыс. евро

Вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини признали виновным в нарушении авторских прав из-за публикации в микроблоге в Twitter снимка немецкого фотографа Фридхольда Улонска. Решение вынес Земельный суд во Франкфурте-на-Майне, министру грозит штраф до 250 тыс. евро или административный арест до шести месяцев.

Как пишет ТАСС, речь идет о публикации от 28 июня, к которой прикреплен коллаж из фотографий судна Sea Watch, его машиниста Зёрена Мое и капитана Каролы Ракете. Экипаж Sea Watch выполняет неправительственные миссии по спасению терпящих бедствие мигрантов в море, пишет iz.ru.

Вероятно, Сальвини скачал коллаж в Сети. Будучи противником подобных миссий, политик подписал публикацию так:

«Карола, виновная в том, что родилась «белой богатой немкой», и Зёрен (Помните? Кажется, его девиз был «оставаться бунтарем, оставаться гнилым») благодарят Демократическую партию (ДП) за пожертвования для пиратского судна Sea Watch».

Как 13 августа пишет газета Schwäbisches Tagblatt, суд постановил, что Сальвини не имел права публиковать коллаж без согласия Улонска, который является автором снимка судна. При этом известно, что перед размещением фото Сальвини звонил фотографу с просьбой дать разрешение, на что тот ответил отказом. Улонска утверждает, что Сальвини не в первый раз нарушает его авторские права. Кроме того, сам фотограф поддерживает экипаж Sea Watch, в отличие от Сальвини.

Сумма иска сейчас составляет 6 тыс. евро. Если фотографу удастся выиграть дело, то деньги он намерен направить на поддержку экипажа судна.

12 июня на судне Sea Watch в итальянский порт были доставлены трое мигрантов. Капитана поместили под домашний арест по обвинению в пособничестве незаконной миграции.