Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.Кроме того, увеличилось число зараженных, которых можно было лечить на дому, сообшает РИА Новости.

«Мы провели небольшое исследование, в ходе которого сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу с 1 по 15 марта, и 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. Выяснилось, что вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции) в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая», — рассказал Клементи.

По мнению специалиста, подобное улучшение клинической картины означает ослабление коронавируса. Также Клементи рассказал, что подобные выводы подтверждают данные, которые поступают к нему из ряда стран, находящихся на разных этапах эпидемии.

«Повсюду эволюция вируса идет в одном и том же направлении — где-то быстрее, где-то медленнее. Весьма вероятно, что этот процесс приведет к сокращению патогенного потенциала вируса, снижению его вирулентности, как это не раз бывало прежде. Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает», — подчеркнул эксперт.

Клементи предположил, что скоро новый вирус настолько ослабнет, что будет вызывать у человека только «банальные респираторные заболевания».