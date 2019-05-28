Виза в Италию

Шенгенскую визу сроком на пять лет выдают, если предыдущая виза была трехлетней, так как в этом случае действует принцип постепенности, и если предыдущая виза была правильно использована, заявил в интервью генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте.

"В первую очередь надо помнить, что по европейскому закону Шенгена действует принцип постепенности. Если вы получали визу на год и правильно ее использовали – если даты поездки были соблюдены, если страна первого въезда совпадает со страной, которая выдала визу – вы можете получить следующую визу на два года. За двухлетней визой следует трехлетняя, а потом уже и пятилетняя", - рассказал генконсул.

По словам Форте, Италии, как и всем странам шенгенской зоны, выгодно выдать визу на долгий срок, если речь идет о надежных, часто путешествующих людях, пишет РИА Новости.