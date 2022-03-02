Визовые центры Италии в России начали прием документов на визы

Среда, 02 Март 2022 Италия

Визовые центры Италии в России начали прием документов на визы

Италия возобновила выдачу россиянам всех типов виз, включая туристические. 

Прием документов возобновился с 1 марта и осуществляется по предварительной записи, сообщает визовый центр Италии в России.
Для того, чтобы въехать в Италию, необходимо иметь анкету о местонахождении пассажира — Passenger Locator Form (PLF) и ПЦР- или экспресс-тест на коронавирус, отметили в визовом центре.
Ранее власти Италии сняли ограничения на въезд в страну для россиян с 1 марта. Как сообщало генконсульство, кроме анкеты PLF для въезда в страну необходимо наличие одного из документов: сертификата о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным в ЕС, отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов, экспресс-теста на антиген не старше 48 часов или справки о перенесенном коронавирусе.
Напомним, что из-за событий на Украине Италия вслед за другими странами ЕС закрыла воздушное пространство для российских перевозчиков, Россия в ответ закрыла небо для итальянских авиакомпаний. Прямых рейсов нет, но добраться в страну можно с пересадкой в Стамбуле.
По материалам: «Интерфакс».

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