Власти ЕС разрешили Италии помочь бизнесу кредитами

Среда, 15 Апрель 2020 Италия Италия

Власти ЕС разрешили Италии помочь бизнесу кредитами

Еврокомиссия во вторник, 14 апреля, согласовала ранее принятый парламентом Италии закон о поддержке национального бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Закон предполагает выделение 200 млрд евро, которые граждане смог брать в кредит (максимальная сумма упрощенного займа для небольших предприятий, самозанятых, фермеров — 25 тысяч евро). Тем же законом предусмотрено предоставление кредитных госгарантий для других займов, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, министры финансов стран ЕС отклонили предложение Италии и ряда других стран о выпуске специальных евробондов для ликвидации экономических последствий пандемии и введенных ограничений. Вместе с тем министры договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов. В итальянской оппозиции полагают, что использование такой помощи может запустить в стране «греческий сценарий».

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