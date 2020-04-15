Власти ЕС разрешили Италии помочь бизнесу кредитами

Закон предполагает выделение 200 млрд евро, которые граждане смог брать в кредит (максимальная сумма упрощенного займа для небольших предприятий, самозанятых, фермеров — 25 тысяч евро). Тем же законом предусмотрено предоставление кредитных госгарантий для других займов, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, министры финансов стран ЕС отклонили предложение Италии и ряда других стран о выпуске специальных евробондов для ликвидации экономических последствий пандемии и введенных ограничений. Вместе с тем министры договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов. В итальянской оппозиции полагают, что использование такой помощи может запустить в стране «греческий сценарий».