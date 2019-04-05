Власти Италии будут проверять, улучшают ли их решения качество жизни

В структуре правительства Италии появится новое ведомство, которое будет проверять, приведет ли утверждение каждого из рассматриваемых правительством декретов к улучшению качества жизни, заявил журналистам в четверг, 4 апреля, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство Askanews.

Возглавит новое подразделение сам премьер-министр, пишет regnum.ru.

Новое ведомство позволит координировать усилия, основной задачей правительства является именно повышение качества жизни, каждая из конкретных мер любой сферы должна так или иначе работать на достижение этой цели, сказал Конте.