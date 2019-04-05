Власти Италии будут проверять, улучшают ли их решения качество жизни

Пятница, 05 Апрель 2019 Италия Италия

Власти Италии будут проверять, улучшают ли их решения качество жизни

В структуре правительства появится новое ведомство.

В структуре правительства Италии появится новое ведомство, которое будет проверять, приведет ли утверждение каждого из рассматриваемых правительством декретов к улучшению качества жизни, заявил журналистам в четверг, 4 апреля, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство Askanews.

Возглавит новое подразделение сам премьер-министр, пишет regnum.ru.

Новое ведомство позволит координировать усилия, основной задачей правительства является именно повышение качества жизни, каждая из конкретных мер любой сферы должна так или иначе работать на достижение этой цели, сказал Конте.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья