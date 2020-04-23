Власти Италии дадут гражданам деньги на летний отдых

Об этом заявил журналистам в среду, 22 апреля, министр культуры Дарио Франческини.

Предполагается, что выплаты на одну семью составят 500 евро. Деньги можно будет потратить только на отдых в Италии, пишет regnum.ru.

Такая мера должна помочь, с одной стороны, малообеспеченным семьям, с другой - владельцам гостиниц и другой туристической инфраструктуры Италии, которые останутся в 2020 году без иностранных туристов.