Власти Италии дадут гражданам деньги на летний отдых
Правительство Италии работает над подготовкой проекта выплаты бонусов семьям на проведение летнего отдыха.
Об этом заявил журналистам в среду, 22 апреля, министр культуры Дарио Франческини.
Предполагается, что выплаты на одну семью составят 500 евро. Деньги можно будет потратить только на отдых в Италии, пишет regnum.ru.
Такая мера должна помочь, с одной стороны, малообеспеченным семьям, с другой - владельцам гостиниц и другой туристической инфраструктуры Италии, которые останутся в 2020 году без иностранных туристов.