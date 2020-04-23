Власти Италии дадут гражданам деньги на летний отдых

Четверг, 23 Апрель 2020 Италия Италия

Власти Италии дадут гражданам деньги на летний отдых

Правительство Италии работает над подготовкой проекта выплаты бонусов семьям на проведение летнего отдыха.

Об этом заявил журналистам в среду, 22 апреля, министр культуры Дарио Франческини.

Предполагается, что выплаты на одну семью составят 500 евро. Деньги можно будет потратить только на отдых в Италии, пишет regnum.ru.

Такая мера должна помочь, с одной стороны, малообеспеченным семьям, с другой - владельцам гостиниц и другой туристической инфраструктуры Италии, которые останутся в 2020 году без иностранных туристов.

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