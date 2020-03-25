Власти Италии: до мая 2020 года проблем с пенсиями не будет

Об этом заявил в среду, 25 марта, глава ведомства Паскуале Тридико.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Также утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, пишет regnum.ru.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 24 марта, от коронавируса в Италии умерли 6820 человек, количество жертв за сутки выросло на 743 (на 12%). Выздоровели 8326 человек, днем ранее этот показатель составлял 7432 (рост также на 12%). Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 69 176 человек, на 5248 больше, чем днем ранее.