Власти Италии доплатят гражданам за отказ от личных автомобилей

Четверг, 12 Декабрь 2019 Италия Италия

Власти Италии доплатят гражданам за отказ от личных автомобилей

Депутаты нижней палаты парламента Италии в среду, 11 декабря, утвердили так называемый «климатический» законопроект.

В частности, этот законопроект предполагает выплаты в размере до 1500 евро за прекращение использование своего автомобиля без покупки нового, то есть за переход на использование общественного и «разделяемого» транспорта, пишет regnum.ru.

Закон принят в рамках исполнения директив ЕС о необходимых мерах по защите качества воздуха.

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