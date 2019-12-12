Власти Италии доплатят гражданам за отказ от личных автомобилей

В частности, этот законопроект предполагает выплаты в размере до 1500 евро за прекращение использование своего автомобиля без покупки нового, то есть за переход на использование общественного и «разделяемого» транспорта, пишет regnum.ru.

Закон принят в рамках исполнения директив ЕС о необходимых мерах по защите качества воздуха.