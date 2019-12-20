Власти Италии дополнительно выделят 3,5 млрд евро на здравоохранение

Пятница, 20 Декабрь 2019 Италия Италия

Власти Италии дополнительно выделят 3,5 млрд евро на здравоохранение

Правительство Италии согласовало предложенный властями регионов страны план выделения дополнительных средств для сферы здравоохранения.

Об этом заявил журналистам в среду, 18 декабря, глава Минздрава Италии Роберто Сперанца.

Речь идет о дополнительном выделении 2 млрд евро в 2019 году и еще 1,5 млрд евро — в 2020 году, пишет regnum.ru.

При этом правительство, как и власти регионов, не намерено ограничиваться лишь финансовыми мерами и собирается предложить комплекс мер по реорганизации отрасли, сказал также Сперанца.

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