Власти Италии дополнительно выделят 3,5 млрд евро на здравоохранение

Об этом заявил журналистам в среду, 18 декабря, глава Минздрава Италии Роберто Сперанца.

Речь идет о дополнительном выделении 2 млрд евро в 2019 году и еще 1,5 млрд евро — в 2020 году, пишет regnum.ru.

При этом правительство, как и власти регионов, не намерено ограничиваться лишь финансовыми мерами и собирается предложить комплекс мер по реорганизации отрасли, сказал также Сперанца.