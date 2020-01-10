Власти Италии изъяли у перевозчика три туристических лайнера

Пятница, 10 Январь 2020 Италия Италия

Власти Италии изъяли у перевозчика три туристических лайнера

Правоохранительные органы Италии в пятницу, 10 января, изъяли у мессинской компании Caronte & Tourist три туристических корабля.

Руководителей компании подозревают в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Вместе с лайнерами изъяты и арестованы и иные ценности на общую сумму в 3,5 млн евро, пишет regnum.ru.

В управлении экономико-финансовой полиции Палермо подчеркнули, что проблемы были и у самих арестованных судов, которые, по данным правоохранительных органов, не соответствовали требованиям безопасности.

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