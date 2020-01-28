Власти Италии могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В ближайшее время вопросы, связанные с пенсионной реформой, будут рассматриваться на встречах технических специалистов правительства и представителей профсоюзов, пишет regnum.ru.

В 2012 году в Италии по инициативе либералов пенсионный возраст был повышен до 67 лет. В 2019 году по инициативе входившей тогда в правящую коалицию партии Маттео Сальвини его снова снизили до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа.