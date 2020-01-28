Власти Италии могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

Вторник, 28 Январь 2020 Италия Италия

Власти Италии могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

Власти Италии рассмотрят возможность введения более «мягкого» досрочного выхода граждан на пенсию, без значительных денежных потерь.

В ближайшее время вопросы, связанные с пенсионной реформой, будут рассматриваться на встречах технических специалистов правительства и представителей профсоюзов, пишет regnum.ru.

В 2012 году в Италии по инициативе либералов пенсионный возраст был повышен до 67 лет. В 2019 году по инициативе входившей тогда в правящую коалицию партии Маттео Сальвини его снова снизили до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа.

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