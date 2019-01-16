Власти Италии могут ужесточить условия для лоукостеров

Среда, 16 Январь 2019 Италия Италия

Власти Италии могут ужесточить условия для лоукостеров

Законопроект предоставит правительству новые полномочия.

Правящие партии Италии разрабатывают законопроект, который лишит государственной поддержки те авиакомпании-лоукостеры, которые не платят налоги в Италии или платят лишь малую их часть, сообщает Affari Italiani в среду, 16 января.

Законопроект предоставит правительству новые полномочия в сфере «упорядочивания» той поддержки, которая предоставляется участникам рынка воздушных перевозок, пишет regnum.ru.

Целью этого законопроекта является поддержка государственной авиакомпании Alitalia, которая, по мнению депутатов, потеряла часть клиентов из-за льготных условий, предоставляемых ее конкурентам.

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