Власти Италии могут ввести запрет на митинги и демонстрации

По данным издания, запрет может быть введен сроком на 30 дней, в настоящее время правительство изучает этот вопрос.

По данным властей страны на вечер вторника, 3 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек (на 27 больше, чем днём ранее). 160 человек выздоровели. Общее число заболевших — 2263 человека, пишет regnum.ru.