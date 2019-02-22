Власти Италии наделят граждан правом законодательной инициативы

Граждане Италии получат право вносить законопроекты в парламент, который будет обязан рассматривать их в течение не более чем полутора лет, написал на своей странице в Facebook в пятницу, 22 февраля, вице-премьер и лидер одной из двух правящих партий — «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Накануне, 21 февраля, нижняя палата парламента Италии утвердила законопроект об упрощении правил организации и проведения референдумов в Италии.

Следующим шагом станет рассмотрение документы в Сенате, после чего он должен быть еще раз рассмотрен в каждой из палат (для согласования поправок), пишет regnum.ru.

Для подачи законодательной инициативы понадобится 500 тысяч подписей граждан. Если парламент за полтора года не «ответит» им, законопроект будет вынесен на референдум, причем он будет считаться состоявшимся при 25% явке. То же правило — кворум в 25% вместо 50% — предложен и в отношении всех остальных референдумов.

Италия движется к прямой демократии и к расширению прав граждан в определении путей развития страны, отметил Ди Майо.