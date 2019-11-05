Власти Италии намерены повысить налог на корпоративные автомобили

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Италия Италия

Власти Италии намерены повысить налог на корпоративные автомобили

Правительство Италии намерено с 2020 года повысить вдвое ставки налога на корпоративные автомобили.

Речь идёт об автомобилях, которые владельцы компаний предоставляют своим сотрудникам.

Повышение ставок не коснется электрических и гибридных автомобилей, пишет regnum.ru.

Сотрудников, которые пользуются этой услугой и должны будут платить повышенный налог, в Италии около двух миллионов человек.

Впрочем, инициатива правительства может быть отклонена парламентом, против очередного нового налога выступают не только оппозиционеры, но и часть представителей правящей коалиции.

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