Власти Италии намерены повысить налог на корпоративные автомобили
Правительство Италии намерено с 2020 года повысить вдвое ставки налога на корпоративные автомобили.
Речь идёт об автомобилях, которые владельцы компаний предоставляют своим сотрудникам.
Повышение ставок не коснется электрических и гибридных автомобилей, пишет regnum.ru.
Сотрудников, которые пользуются этой услугой и должны будут платить повышенный налог, в Италии около двух миллионов человек.
Впрочем, инициатива правительства может быть отклонена парламентом, против очередного нового налога выступают не только оппозиционеры, но и часть представителей правящей коалиции.