Власти Италии намерены продлить на пять месяцев запрет на увольнения

Увольнять граждан запретят в период с апреля по сентябрь 2020 года, такая мера поддержки работников упомянута в черновике нового декрета правительства, передают национальные СМИ в пятницу, 8 мая.

Ранее предполагалось, что запрет на увольнения (в том числе в связи с сокращением штатов) будет действовать в течение двух или трех месяцев с момент вступления апрельского декрета в силу, пишет regnum.ru.