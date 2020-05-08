Власти Италии намерены продлить на пять месяцев запрет на увольнения

Пятница, 08 Май 2020 Италия Италия

Власти Италии намерены продлить на пять месяцев запрет на увольнения

Запрет на увольнения в Италии будет продлен до 5 месяцев.

Увольнять граждан запретят в период с апреля по сентябрь 2020 года, такая мера поддержки работников упомянута в черновике нового декрета правительства, передают национальные СМИ в пятницу, 8 мая.

Ранее предполагалось, что запрет на увольнения (в том числе в связи с сокращением штатов) будет действовать в течение двух или трех месяцев с момент вступления апрельского декрета в силу, пишет regnum.ru.

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