Власти Италии намерены тратить на помощь семьям 2 млрд евро в год

Вторник, 15 Октябрь 2019 Италия Италия

Власти Италии намерены тратить на помощь семьям 2 млрд евро в год

Общий объем бюджетных субсидий в Италии на поддержку семей в 2020 году составит 2 млрд евро.

Передает La Repubblica в понедельник, 14 октября, со ссылкой на информированные источники.

Как сообщалось ранее, власти страны намерены заменить все виды поддержки семьи на прямые выплаты, пишет regnum.ru.

Предполагается, что пособие за каждого ребенка будет составлять 240 евро в месяц и будет выплачиваться с седьмого месяца беременности матери до достижения ребенком совершеннолетия.

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