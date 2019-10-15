Власти Италии намерены тратить на помощь семьям 2 млрд евро в год

Передает La Repubblica в понедельник, 14 октября, со ссылкой на информированные источники.

Как сообщалось ранее, власти страны намерены заменить все виды поддержки семьи на прямые выплаты, пишет regnum.ru.

Предполагается, что пособие за каждого ребенка будет составлять 240 евро в месяц и будет выплачиваться с седьмого месяца беременности матери до достижения ребенком совершеннолетия.