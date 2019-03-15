Власти Италии намерены упорядочить деятельность мечетей

Пятница, 15 Март 2019 Италия Италия

Власти Италии намерены упорядочить деятельность мечетей

Власти намерены прослеживать финансирование религиозных организаций.

Власти Италии готовят комплекс мер, которые позволят «упорядочить деятельность мечетей и иных культовых мест», сказал во время своего выступления в парламенте в среду, 13 марта, министр внутренних дел, вице-премьер Маттео Сальвини, передает regnum.ru.

Среди прочего власти намерены прослеживать финансирование данных религиозных организаций, добавил вице-премьер.

Принятие подобных мер позволит вовремя приостанавливать деятельность радикальных организаций, сказал Сальвини.

Ранее вице-премьер заявлял, что новые мечети в Италии могу появляться только в том случае, если в процессе их строительства не будет нарушен закон, финансирование проектов будет прозрачным, а сами мечети станут «местами мира».

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