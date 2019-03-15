Власти Италии намерены упорядочить деятельность мечетей

Власти Италии готовят комплекс мер, которые позволят «упорядочить деятельность мечетей и иных культовых мест», сказал во время своего выступления в парламенте в среду, 13 марта, министр внутренних дел, вице-премьер Маттео Сальвини, передает regnum.ru.

Среди прочего власти намерены прослеживать финансирование данных религиозных организаций, добавил вице-премьер.

Принятие подобных мер позволит вовремя приостанавливать деятельность радикальных организаций, сказал Сальвини.

Ранее вице-премьер заявлял, что новые мечети в Италии могу появляться только в том случае, если в процессе их строительства не будет нарушен закон, финансирование проектов будет прозрачным, а сами мечети станут «местами мира».