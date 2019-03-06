Власти Италии намерены установить минимальный уровень зарплат

Среда, 06 Март 2019 Италия Италия

Власти Италии намерены установить минимальный уровень зарплат

Ранее профсоюзы критиковали внесенные в парламент законопроекты.

Вслед за введением «минимального дохода гражданина» (пособия по гражданству) в Италии будет установлен минимальный уровень зарплат, заявил в среду, 6 марта, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает regnum.ru.

Ди Майо отметил, что в ближайшее время намерен обсудить этот вопрос с конфедерацией промышленников и с представителями профсоюзов.

Ранее представители профсоюзных организаций критиковали оба внесенных в парламент законопроекта по данному вопросу. Они предлагают предусмотреть минимальный почасовой уровень оплаты труда всем без исключения, без разделения на категории работников, как это предложено сейчас.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья