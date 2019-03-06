Власти Италии намерены установить минимальный уровень зарплат

Вслед за введением «минимального дохода гражданина» (пособия по гражданству) в Италии будет установлен минимальный уровень зарплат, заявил в среду, 6 марта, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает regnum.ru.

Ди Майо отметил, что в ближайшее время намерен обсудить этот вопрос с конфедерацией промышленников и с представителями профсоюзов.

Ранее представители профсоюзных организаций критиковали оба внесенных в парламент законопроекта по данному вопросу. Они предлагают предусмотреть минимальный почасовой уровень оплаты труда всем без исключения, без разделения на категории работников, как это предложено сейчас.