Власти Италии направляют 55 млрд евро на поддержку населения

Общий объём выделяемых средств составляет 55 млрд евро, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в ходе специальной пресс-конференции.

Одобренный правительством декрет включает 250 глав, он призван помочь компаниям и населению преодолеть экономические последствия пандемии. Так, на пособия работникам за вынужденный простой и выплаты для самозанятых пойдут 25,6 млрд евро, пишет regnum.ru.

Около 15−16 млрд евро предназначены для компаний, например, мелкие предприятия получат невозмещаемые компенсации. Всем предприятиям с оборотом до 250 млн евро сократят налоги, это 4 млрд евро.

Предусмотрены повторные выплаты самозанятым и частным специалистам. Семьи с доходом ниже определённой отметки получат бонусы для отпуска. Система здравоохранения получит 3,25 млрд евро.