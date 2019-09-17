Власти Италии обещают поднять учителям зарплату на 100 евро

Вторник, 17 Сентябрь 2019 Италия Италия

Власти Италии обещают поднять учителям зарплату на 100 евро

В проекте бюджета Италии на 2020 год может быть предусмотрено повышение зарплат преподавателям «на трехзначную сумму», вероятно на 100 евро ежемесячно.

Об этом заявил в интервью Corriere della Sera в понедельник, 16 сентября, министр образования нового правительства страны Лоренцо Фьорамонти.

Общий объем необходимых затрат оценивается в 2 млрд евро, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, повысить учителям зарплаты на 100 евро в месяц с 2020 года обещали и в предыдущем правительстве Италии: такая договоренность была достигнута в апреле 2019 года в результате затянувшегося до утра совещания чиновников и представителей профсоюзов.

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