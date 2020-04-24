Власти Италии обещают воссоздать «Алиталию» летом 2020 года

Пятница, 24 Апрель 2020 Италия Италия

Власти Италии обещают воссоздать «Алиталию» летом 2020 года

Новое юридическое лицо авиакомпании «Алиталия» будет образовано в июне 2020 года.

Об этом заявил журналистам в четверг, 23 апреля, министр экономического развития Стефано Патуанелли.

В настоящее время парк самолетов компании насчитывает 90 единиц, но их количество может быть увеличено, отметил Патуанелли.

Как только введенные из-за коронавируса ограничения будут отменены, «Алиталия» сможет быстро восстановить свою долю на рынке, полагает министр.

Как сообщалось ранее, правительство Италии намеревалось привлечь частных инвесторов к спасению находившейся в предбанкротном состоянии и терявшей по 1 млн евро в день авиакомпании, однако большинство потенциальных инвесторов это предложение отклонили. Большинство акций компании, у которой появится новое юридическое лицо, будет принадлежать правительству и железнодорожной госкомпании, пишет regnum.ru.

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