Власти Италии отложат на полгода введение налога на пластиковые отходы

Среда, 27 Ноябрь 2019 Италия Италия

Власти Италии отложат на полгода введение налога на пластиковые отходы

Налог на пластиковые отходы в Италии будет введен не ранее июля 2020 года.

 

Об этом заявил во вторник, 26 ноября, министр экономического развития Стефано Патуанелли.

Это даст время лучше проработать данную инициативу — в частности, определить, какие категории пластика будут подпадать под действие нового налога, пишет regnum.ru.

Налог на пластиковые отходы должен был быть введен с января 2020 года, ставка, как предполагалось, составит от 60 центов до 1 евро за килограмм. Власти объясняют новый налог заботой об экологии, оппозиция — желанием власти пополнить бюджет любым способом.

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