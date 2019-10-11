Власти Италии отложили выплату обещанных крупных пособий на детей

Такая статья расходов не фигурирует в представленном предварительном проекте бюджета на 2020 год.

Как сообщалось ранее, новое либерал-популистское правительство Италии выступило с инициативой выплаты 240 евро в месяц на каждого ребенка с седьмого месяца беременности до наступления совершеннолетия. Это пособие должно было заменить все остальные, пишет regnum.ru.