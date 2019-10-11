Власти Италии отложили выплату обещанных крупных пособий на детей

Пятница, 11 Октябрь 2019 Италия Италия

Власти Италии отложили выплату обещанных крупных пособий на детей

Выплата крупных пособий на детей в Италии не начнется с января 2020 года.

Такая статья расходов не фигурирует в представленном предварительном проекте бюджета на 2020 год.

Как сообщалось ранее, новое либерал-популистское правительство Италии выступило с инициативой выплаты 240 евро в месяц на каждого ребенка с седьмого месяца беременности до наступления совершеннолетия. Это пособие должно было заменить все остальные, пишет regnum.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья