Власти Италии отменили большинство «коронавирусных» ограничений
С понедельника, 18 мая, власти Италии отменяют большинство ограничений, введенных ради предовращения распространения эпидемии коронавируса в стране.
Разрешена работа офисов, баров, транспорта, ресторанов, гостиниц, музеев, а также большинство других видов экономической деятельности. От работодателей и владельцев предприятий и организаций, а также и от граждан требуется выполнение мер санитарной безопасности, включая социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты, пишет regnum.ru.
Перемещение между регионами страны будет разрешено с 3 июня, тогда же появится возможность пересекать границы со странами ЕС.