Власти Италии отменили большинство «коронавирусных» ограничений

Разрешена работа офисов, баров, транспорта, ресторанов, гостиниц, музеев, а также большинство других видов экономической деятельности. От работодателей и владельцев предприятий и организаций, а также и от граждан требуется выполнение мер санитарной безопасности, включая социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты, пишет regnum.ru.

Перемещение между регионами страны будет разрешено с 3 июня, тогда же появится возможность пересекать границы со странами ЕС.