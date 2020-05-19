Власти Италии отменили большинство «коронавирусных» ограничений

Вторник, 19 Май 2020 Италия Италия

Власти Италии отменили большинство «коронавирусных» ограничений

С понедельника, 18 мая, власти Италии отменяют большинство ограничений, введенных ради предовращения распространения эпидемии коронавируса в стране.

Разрешена работа офисов, баров, транспорта, ресторанов, гостиниц, музеев, а также большинство других видов экономической деятельности. От работодателей и владельцев предприятий и организаций, а также и от граждан требуется выполнение мер санитарной безопасности, включая социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты, пишет regnum.ru.

Перемещение между регионами страны будет разрешено с 3 июня, тогда же появится возможность пересекать границы со странами ЕС.

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