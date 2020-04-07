Власти Италии поддержат бизнес госгарантиями на 200 млрд евро

Вторник, 07 Апрель 2020 Италия Италия

Власти Италии поддержат бизнес госгарантиями на 200 млрд евро

Правительство Италии согласовало программу поддержки предприятий страны государственными гарантиями по кредитам.

Передают национальные СМИ в понедельник, 6 апреля.

Общая сумма поддержки составит 200 млрд евро. Гарантированы будут до 90% кредитных средств, ограничений по сумме выплат или по видам бизнеса не предусмотрено.

Кроме того, правительство Италии намерено поддержать и национальный экспорт — в том же объеме (200 млрд евро) и также посредством государственных гарантий, пишет regnum.ru.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

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