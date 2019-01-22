Власти Италии пообещали Эфиопии новые инвестиции

Премьер-министр Эфиопии Абий Али в ходе своего визита в Италию провел рабочую встречу с премьер-министром этой страны Джузеппе Конте, передает информагентство Askanews в понедельник, 21 января.

В ходе встречи обсуждались вопросы инвестиций итальянских компаний, в частности в сфере железнодорожного строительства, а также участие итальянских компаний в работе индустриальных парков, пишет regnum.ru.

В январе 2019 года Джузеппе Конте совершил визит в Нигер и Чад, где обсуждал с первыми лицами этих государств вопросы совместного контроля над миграцией.

Все более активное участие Италии в решении как политических, так и экономических вопросов Африки делает ее влиятельным игроком на континенте в противовес китайскому и французскому присутствию в Африке, отмечают обозреватели Affari Italiani.